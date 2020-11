GNB detiene a cuatro sujetos dedicados al hurto de material estratégico en Macagua

Efectivos del Destacamento N° 627 de la Guardia Nacional Bolivariana, capturaron a cuatro ciudadanos por hurto de material estratégico en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica «Antonio José de Sucre» ubicada en la población de Macagua del municipio Caroní.

El GB Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar, informó que la aprehensión de estos ciudadanos se logró gracias a las labores de patrullaje de seguridad y resguardo que mantienen los funcionarios militares en las instalaciones de las empresas básicas y estratégicas.

En el procedimiento fueron incautados cien (100) metros de cable de líneas aéreas de alta tensión eléctrica (Alvidal de 500 MCM), treinta y cinco (35) metros de cable de líneas aéreas de alta tensión eléctrica (Alvidal de 1200 MCM), siete (07) metros de guaya y cuatro (04) láminas de zinc.

El GB Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Joan Daniel Almerida Garrido, Dixon José Gutiérrez Balbas, Josué Rafael Vargas Noguera y Héctor José Sandoval Villarroel.

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público

