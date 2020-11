GNB detiene a dos ciudadanos con 66 bombonas de oxigeno

En un procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento N° 627, fueron arrestados dos ciudadanos que se desplazaban a bordo de un vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, modelo Carter, color blanco, placas A57AC6K, con 66 cilindros de Oxígeno.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, identificó a los detenidos como Rafael Alejandro Alcoba Moreno (40) y Ronal Antonio Ortiz Fernández (22) quienes se trasladaban por el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) La Chinita, ubicado en la población de Macagua al momento de su detención.

Preciso que los detenidos transportaban sesenta y tres (63) bombonas de oxígeno industrial, cuatro (04) bombonas de oxígeno medicinal y una (01) bombona de nitrógeno que se presume serian utilizaos para labores de minería ilegal con documentación falsa (Guía de traslado y hoja de seguridad).

El G/B Rodríguez Cepeda destaco que el procedimiento fue notificado a la Fiscalía Tercera en Materia de Delitos Ambientales del Ministerio Público.GNB detiene a dos ciudadanos con 66 bombonas de oxigeno

En : Noticias Nacionales