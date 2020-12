GNB detiene a dos ciudadanos por hurto de material estratégico en SIDOR

La Guardia Nacional Bolivariana continúa haciéndole frente al contrabando de extracción de material estratégico y garantizando el resguardo de las empresas básicas en el estado Bolívar, logrando la captura de dos ciudadanos por hurto e intento de sabotaje a las instalaciones de la Empresa Básica Siderúrgica Del Orinoco (SIDOR).

El comandante de la Zona N°62, el G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que dando cumplimiento a las instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana , efectivos militares del Destacamento N° 625 tras acciones de vigilancia y patrullaje realizadas a fin de brindar resguardo y seguridad a las instalaciones de las empresas estratégicas fueron detenidos en flagrancia Rafael Antonio ****io Cruz, y Félix Daniel *ento ****énez.

Preciso que ambos sujetos se encontraban sustrayendo material fundamental para el funcionamiento del área de laminación en caliente de la referida empresa estatal.

Durante el procedimiento se les incautaron 156 metros de cable color amarillo de 12X10 AWG distribuidos en 4 rollos y tres (03) rollos de cable de 3X8 AWG de 15 metros cada uno.

Para finalizar el GB Rodríguez Cepeda manifestó que el caso fue notificado a la Fiscalía 3ra el Ministerio Público.

