GNB detiene a dos personas con presunta panela de marihuana en Santa Elena de Uairén

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana atendiendo denuncias sobre la venta de estupefacientes en zonas populares del municipio Gran Sabana en el estado Bolívar, detuvieron a 2 sujetos.

La información la dio a conocer el comandante de la Zona N °62 GB Adolfo Rodríguez Cepeda, quien manifestó que efectivos militares del Destacamento N° 623 allanaron una vivienda en el sector Fariñero de Santa Elena de Uairén y localizaron una (1) panela con un peso aproximado de cuatrocientos cuarenta y nueve (449) gramos de presunta droga denominada Marihuana.

En el procedimiento fueron arrestados dos ciudadanos quienes quedaron identificados como: Tirso Rafael Bouis y Yusmary Solimar Galindo Ramírez señalados por ventas clandestinas de drogas en la comunidad.

El General de Brigada Rodríguez Cepeda destacó que la GNB se mantiene desplegada en cada rincón del estado Bolívar, para erradicar las ventas de droga a jóvenes y adolescentes en las distintas poblaciones de la entidad.

El caso se notificó a la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público.

En : Noticias Nacionales