GNB detiene a mujer por contrabando de medicamentos

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que cumpliendo instrucciones del Comandante General de Guardia Nacional Bolivariana, MG Fabio Zavarse Pabón, incautaron ciento treinta y un (131) blíster de medicamentos que eran transportados de manera ilegal.

El G/B Rodríguez Cepeda, detalló que el procedimiento fue realizado por funcionarios militares del Destacamento N° 625 en el Punto de Atención al Ciudadano El Rayado, donde se efectuó la detención de la ciudadana Erika Marbelys Contreras Velázquez de 31 años de edad cuando se transportaba como pasajera en una unidad de transporte público desde la ciudad de San Félix hasta la zona Sur del estado Bolívar.

Incautándole la medicina que llevaba de manera oculta en varios empaques plásticos de confitería completamente sellados.

Fue puesta a la orden del Ministerio Público por contrabando de medicamentos.

