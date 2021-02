GNB detiene a un ciudadano en Caicara con vehículo utilizado para transportar droga

GNB detiene a un ciudadano en Caicara del Orinoco con un vehículo utilizado para transportar droga

En el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, un vehículo marca Chevrolet, modelo Grand Vitara, placas MDC37N que presuntamente era usado para transportar sustancias psicotrópicas, fue retenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la población de Caicara del Orinoco.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda quien dando cumplimiento a los lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, manifestó que funcionarios militares del Destacamento N° 626 durante labores de patrullaje en el sector «Sacuima» de Caicara del Orinoco en el municipio General Manuel Cedeño, detuvieron a Víctor ********* de 34 años de edad, cuando se trasladaba en un auto que poseía dos compartimientos ocultos debajo del asiento trasero.

Rodríguez Cepeda manifestó que al realizarle la prueba de orientación SDV Test para Cocaína al automotor el mismo arrojo que era usado para trasladar sustancias ilícitas, de igual manera señaló, que al detenido se le decomiso un dispositivo móvil donde se encontraron mensajes con alto interés criminalístico que lo vinculan con un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) que opera en la zona.

