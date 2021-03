GNB detiene a varios ciudadanos por violentar cuarentena radical en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana en el marco del Plan de de Bioseguridad y Cuarentena Radical, detuvieron a varios ciudadanos durante dispositivo de seguridad desplegado en los distintos municipios del estado Bolívar.

Así lo indicó el comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda quien dando cumplimiento a los lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, militares del Destacamento N 623, realizaron la detención de 8 ciudadanos en la localidad de Santa Elena de Uairén, ingiriendo bebidas alcohólicas e incumpliendo las medidas de bioseguridad y alterando el orden público, en el procedimiento dos vehículos quedaron retenidos.

De igual manera informó que en una vivienda ubicada en el sector Las Palmitas de San Félix, funcionarios militares del Destacamento N° 625, detuvieron a 5 personas quienes organizaban una fiesta pública incumpliendo con las medidas de bioseguridad emanadas por el Ejecutivo Nacional, reteniendoles un (01) equipo de sonido Miniteca, cuatro (04) gaveras de licor cerveza , veintinueve (29) botellas de ron.

Así mismo señaló que mediante labores de patrullaje nocturno y en atención a denuncia efectivos militares arrestaron a 3 hombres y una mujer en la calle Cucuta del sector Villa Colombia, por alteración del orden público y contaminación sonica.

Rodríguez Cepeda precisó estos ciudadanos organizaban y llevaba a cabo una fiesta pública no autorizada donde quedó retenido un (01) equipo de sonido tipo miniteca.

Para finalizar el G/B manifestó que la GNB se mantendrá desplegada y vigilante en todo la entidad, para garantizar el cumplimiento de la semana de cuarentena radical para continuar con la contención y propagación del COVID-19.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio para que ejecuté las actuaciones pertinentes en los casos.

