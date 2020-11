GNB detiene dos sujetos que comercializaban medicamentos de manera ilegal en Puerto Ordaz

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a Antonio Luis C****era ***dillo y ***er David ***ión **l por presuntamente comercializar medicamentos sin la debida permisología y a sobreprecio.

Así lo informó el Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, quien señaló que el procedimiento realizado por efectivos del Destacamento N° 625 aprehendieron a los ciudadanos durante labores de patrullaje en el sector Core 8 de Puerto Ordaz.

Durante la detención le incautaron blíster de ciprofloxacina de 500 mg, de loratadina de 10 mg que comercializaban de forma ilegal, además de dinero en efectivo.

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público.

En otro procedimiento realizado en el PAC El Rayado el G/B Adolfo Rodríguez Cepeda indicó que efectivos militares retuvieron durante labores de revisión y chequeo de vehículos que transitan por dicho Punto de Atención al Ciudadano, trescientos cuarenta y nueve (349) productos farmacéuticos que eran transportados sin ningún tipo de permisología ni guía para su movilización.

Quedando a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado Bolívar.

