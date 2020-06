GNB detuvo a 07 sujetos por incumplimiento de la cuarentena en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N° 62 en el estado Bolívar, aprehendieron a 07 ciudadanos que se encontraban realizando una fiesta en la población de El Callao, incumpliendo la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.519 y el Decreto N° 4.160 de fecha 13 de marzo de 2020.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares del Destacamento Comando Rurales N° 628, quienes además retuvieron 03 vehículos tipo moto, 345 botellas de licor de diferentes marcas, 129 cajas de cerveza y una unidad de sonido tipo miniteca.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Omar González Flores de 23 años, Trebi José Acosta Contreras de 25 años, Manuel Fernando Carroz Coronado de 29 años, Porfirio Antonio Pérez Carrasco de 41 años, José Gregorio Guzmán de 19 años, Moisés David Freites Farrera de 24 años, y Javier Coronel Molina de 23 años.

“Estos ciudadanos fueron puestos a la orden del Ministerio Público por incumplimiento a la medidas de prevención del Covid-19 instruidas por nuestro Comandante en Jefe y Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, nos mantenemos alerta para evitar cualquier tipo de aglomeración para garantizar el cumplimiento de la cuarentena social y colectiva”, refirió el Comandante de Zona N° 62.

