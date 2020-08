GNB dio de baja a integrante del GEDO «Los Locos» durante enfrentamiento en Ciudad Bolívar (Prensa CZGNB-62 Bolívar).- Cuando realizaban labores de patrullaje por el sector Nueva Guayana del municipio Angostura del Orinoco, efectivos militares del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N°62 del estado Bolívar sostuvieron un enfrentamiento con integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «Los Locos» resultando abatido un sujeto. Cumpliendo instrucciones del ciudadano MG Fabio Zavarce Pabon Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, el G/B Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante del CZGNB-62 informó que la comisión militar fue atacada por el grupo de antisociales, «nuestros centinelas respondieron al ataque resultando herido uno de los fascinerosos que fue trasladado al centro de salud mas cercano donde falleció a los pocos minutos de su ingreso», indicó el G/B Rodríguez Cepeda. Puntualizó que durante el enfrentamiento se incautó un arma de fuego tipo pistola, marca Browling 9mm, color plata, serial 199655, con dos cartuchos percutidos y seis sin percutir y fue notificado el Ministerio Público en la entidad. Detenido ciudadano solicitado El Comandante del CZGNB-62 G/B Rodríguez Cepeda informó que en otro procedimiento realizado por militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano «Peaje Guayana» del Destacamento N° 625 fue detenido un ciudadano por incumplimiento a la cuarentena instruida por el Gobierno nacional para prevenir la propagación y contagio del COVID-19. El G/B Rodríguez Cepeda destacó que al chequear los datos de este ciudadano arrojó una solicitud por la subdelegación municipal Ciudad Guayana segun caso N°317835 de fecha 22/01/1.999 por el delito de Fuga de detenidos. Aseguró que fue notificada la Fiscalia Décimo Quinta del Ministerio Público en el estado Bolívar.

