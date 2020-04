GNB frustró hurto de combustible en planta de Pdvsa Sisor de Puerto Ordaz estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- En horas de la madrugada de este martes una comisión de efectivos militares del Comando de Zona N° 62 frustraron el hurto de combustible en las instalaciones de la planta Sisor perteneciente a Petróleos de Venezuela ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz estado Bolívar.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares adscritos al Destacamento N° 625 avistaron a un aproximado de 15 personas en un área de dicha empresa, quienes al notar la presencia de la comisión militar emprendieron la huida dejando abandonado varios envases donde pretendían cargar de gasolina.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que durante el procedimiento se incautaron 07 tambores de 200 litros, 05 pimpinas con capacidad de 70 litros, 10 pimpinas con capacidad de 20 litros y 02 carruchas metálicas para el traslado de los tambores.

Manifestó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Publico del estado Bolívar.

