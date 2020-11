GNB frustró robo de material en la Central Hidroeléctrica «Antonio José de Sucre»

Tres sujetos resultaron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por robo de material estratégico en la Central Hidroeléctrica «Antonio José de Sucre» Macagua.

La información fue proporcionada por el GB Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante de la Zona N° 62 quien detalló que durante labores de patrullaje al Sistema Eléctrico Nacional, efectivos adscritos al Destacamento N° 627 aprehendieron en flagrancia a Jesús Rafael Caramo Martínez (23), Roberth Efrain Sucre Mata (19) y Eliezer Alexander Fernández Rodríguez (18) cuando intentaban sustraer distintos materiales de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica, logrando recuperar más de cien (100) metros de cable de líneas aéreas de alta tensión (Alvidal de 500 MCM) y planchas de enturbinado.

El procedimiento se notificó a la Fiscal Tercera, con competencia en material estratégico del Estado Bolívar.

GNB frustró robo de material en la Central Hidroeléctrica «Antonio José de Sucre» was last modified: by

En : Noticias Nacionales