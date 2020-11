GNB incauta más de 30 toneladas de cemento en el estado Bolívar

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron incautar 30 mil 600 kilos de material estratégico, los cuales eran transportados de manera ilegal en un camión de carga en el estado Bolívar.

El GB Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 detalló que un procedimiento fue realizado por efectivos militares del Destacamento N° 626, en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) “Santa Rosalia” ubicado en la Troncal 19, carretera Ciudad Bolívar – Caicara del Orinoco, donde se procedió a detener a C**r Augusto *uez condu*ctor de la unidad de transporte pesado tipo Gandola, marca Internacional, color Blanco, Placas Chuto A2***B, placas batea ***SAE, transportando la cantidad de setecientos veinte (720) sacos de Cemento gris tipo I, marca Portland, procedente de la Planta Cerro Azul en el del estado Monagas.

Especificó que la retención de dicho material estratégico se efectuó por no presentar documentación que detallara la procedencia legal, ni movilización del cemento incautado, se presume que sería traslado para su contrabando hacia la República de Colombia.

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público por contrabando de extracción de material estratégico.

