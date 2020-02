GNB incautó 04 kilogramos de marihuana en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Una nueva incautación de drogas realizaron efectivos militares del Comando de Zona N°62 en el estado Bolívar, con el hallazgo de 04 kilogramos de presunta marihuana ocultas en un repuesto de vehículo que iba como encomienda hacia la población de Santa Elena de Uairén.

El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante de la Zona N° 62 informó, que efectivos militares del Punto de Atención al Ciudadano “Casa Blanca” con el apoyo de la unidad canina antidrogas y su semoviente canino Brando hallaron oculta la droga en una caja de velocidades automotriz.

“El repuesto de vehículo en donde se hallaba la droga era trasladado en un vehículo tipo Furgón, marca Fiat, color blanco perteneciente a una conocida empresa de encomiendas, procedente de Puerto Ordaz con destino a la población de Santa Elena de Uairén”, aseveró el General Rodríguez Cepeda.

Destacó que por dicho procedimiento fue notificada la Fiscalía 14° en materia de drogas del Ministerio Publico en el estado Bolívar.

