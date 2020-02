(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- En el marco de la operación Torniquete efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62, incautaron 1.450 litros de combustible ilegal durante varios procedimientos realizados en el estado Bolívar.

El comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares del Destacamento N° 620 retuvieron tres tambores de 200 litros cada uno contentivos de combustible tipo diesel.

Destacó que la incautación se llevó a cabo durante labores de patrullaje fluvial en el río Paragua, y se presume que el combustible iba a ser extraído con fines de ser utilizados para ejercer la minería ilegal.

En otro procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento N° 624 se realizó la retención 500 litros de combustible tipo gasolina y 300 litros de combustible tipo diesel en diversos envases y a distintos ciudadanos.

El General Rodríguez Cepeda destacó que fue notificada la Fiscalía N° 12 del Ministerio Publico por ambos procedimientos, por la presunta contravención del articulo N°20 de la Ley de Contrabando en concordancia con la Ley Penal del Ambiente.

Detenidas con droga

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda informó que durante un procedimiento realizado por efectivos militares acantonados en el Punto de atención al Ciudadano “La Carata” del Destacamento N° 624, se capturaron a las ciudadanas Iris Argelia Zambrano Farfán de 52 años y Ardiris Andreina Hernández Zambrano de 22 años, a quienes le incautaron dos envoltorios de presunta droga de la denominada Marihuana, con un peso aproximado de 79 gramos.

“Estas ciudadanas se trasladaban desde la Ciudad de San Félix con destino a la población de El Callao en un vehículo de transporte público, fue notificada la Fiscalía N° 14 del Ministerio Público en materia de Drogas”, destacó el General Rodríguez Cepeda

GNB incautó 1.450 litros de combustible ilegal y drogas en el estado Bolívar was last modified: by

En : Gobierno