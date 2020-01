GNB incautó 3.710 litros de combustible ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- En el marco de la operación Torniquete la Guardia Nacional Bolivariana incautó 3.710 litros de combustible en distintas presentaciones, durante varios procedimientos realizados en el estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en el Punto de Atención al Ciudadano “Palo Grande” se retuvieron 1.000 litros de gasoil durante despliegues de seguridad, que eran trasladados en distintos tipos de envases y fue notificada la fiscalía Tercera del Ministerio Publico por manejo indebido de sustancias peligrosas.

De igual forma el General Rodríguez Cepeda manifestó que en el PAC “La Romana” se retuvieron preventivamente 910 litros de combustible, siendo el procedimiento más relevante la detención del ciudadano W****r Alfonso ****no (56) quien transportaba en un vehículo Pesado, Tipo Chuto Marca Mack, Modelo R-600, Placa A**CD5S, Color Blanco, 440 Litros de combustible, se pudo conocer que el combustible iba a ser trasladado hacia la zona sur del estado Bolívar para ser comercializado de manera ilícita. Tanto la evidencia como el detenido fue puesta a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Publico.

Asimismo militares adscritos al PAC “Peaje Guayana” retuvieron 520 litros de combustible tipo diesel, cuando eran transportados en distintos envases y por distintas personas, notificándose al Ministerio Publico por manejo indebido de sustancias peligrosas, tal como lo estipula la ley.

“Nuestros centinelas acantonados en el Punto de Atención al Ciudadano Puente Orinoquia retuvieron 460 litros de diesel y 220 litros de gasolina en distintos envases plásticos sin presentar permisología necesaria para su traslado, incumpliendo con la ley por el manejo indebido de sustancias peligrosas, toda la evidencia fue puesta a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Publico en el estado Bolívar”, aseveró el General Rodríguez Cepeda.

Para finalizar, el Comandante de la Zona N° 62 informó que en el PAC “Casablanca” se retuvieron 200 litros de gasolina y 18 baterías de 12 voltios; la Fiscalía 12° fue notificada del procedimiento por la presunta Contravención del Articulo N°20 de la Ley de Contrabando en concordancia con la Ley Penal del Ambiente.

Mientras que efectivos militares adscritos al Destacamento 623 retuvieron en la población Ikabaru, dos tambores contentivos de 400 litros de gasoil que se encontraban en estado abandono en una trocha clandestina del sector La Sabana.

“La Guardia Nacional Bolivariana se mantiene desplegada en todos los rincones del estado Bolívar para combatir a las mafias que se dedican al contrabando y tráfico de combustible”, puntualizó el Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda.

