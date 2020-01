GNB incautó 3.930 litros de combustible ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- En el marco de la “Operación Torniquete” efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 retuvieron durante varios procedimientos 3.930 litros de combustible de distintos tipos, a lo largo y ancho del estado Bolívar.

El Comandante de la Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que al momento que se llevaba a cabo un operativo especial en el Punto de Atención al Ciudadano “Peaje Guayana”, fue detenido el ciudadano Epinafio Ramírez Montevideo (60) quien conducía un vehículo marca Mack tipo Gandola, modelo 5000 color Amarillo placa: A01CU0V, con 500 litros de combustible de tipo diesel y gasoil.

“A dicho vehículo le realizaron varias modificaciones para almacenar de manera oculta 260 de combustible tipo gasoil, mientras que en los tanques originales del camión transportaban 240 litros de diesel sin justificar su procedencia y legalidad por lo que fue notificado el Ministerio Publico de dicho procedimiento”, aseveró el General Rodríguez Cepeda.

Asimismo mencionó que en el mismo PAC “Peaje Guayana” se retuvieron 510 litros de combustible tipo diesel y gasoil durante varios procedimientos y en distintos envases, y fue notificado el Ministerio Publico por el manejo indebido de sustancias peligrosas.

Entretanto el General Rodríguez Cepeda indicó que en el PAC “La Romana” se realizó la retención de 550 litros de Combustible tipo Gasolina, en diferentes recipientes con destino a la zona Sur del Estado sin la debida autorización, por lo cual fue notificada la Fiscalía Superior del Ministerio Público en la entidad.

De igual forma en el PAC “Puente Angostura” del municipio Heres, se procedió a retener preventivamente 22 envases plásticos contentivos de combustible tipo gasolina, para un total de 545 litros trasladados en diferentes vehículos particulares.

“Durante varios procedimientos realizados en el Punto de Atención al Ciudadano “Puente Orinoquia” nuestros centinelas retuvieron 495 litros de combustible de tipo Gasolina y Diesel por el delito de manejo indebido de sustancias peligrosas, notificándose al Ministerio Publico”, aseveró el General Rodríguez Cepeda.

Mientras que en el PAC “Guarataro” y PAC “Palo Grande” se retuvieron 440 litros y 410 litros respectivamente de combustible durante varios procedimientos realizados para contrarrestar el contrabando en toda la jurisdicción del estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 puntualizó que en el PAC “El Manteco” se retuvieron 210 litros de combustible por no presentar la debida autorización para su traslado.

“En el PAC Km 70 fue detenido el ciudadano José Rodríguez Tovar (22) quien se trasladaba a borde de un vehículo Ford modelo 350 color verde, proveniente de la ciudad de Puerto Ordaz con destino a la Paragua en el municipio Angostura, sin presentar la debida permisologia para el traslado del combustible”, dijo el General Rodríguez Cepeda.

Detenidos dos integrantes de la banda “El Cari Cari”

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que durante un procedimiento realizado por efectivos adscritos al PAC “Ferrys y Chalanas” fueron capturados dos ciudadanos identificados como Ronny Jesús Riviera Viera (26) apodado “El Picha” a quien se le retuvo un arma de fuego tipo facsímil y al ser chequeado en Siipol resultó estar solicitado por el juzgado cuarto de control, extensión Puerto Ordaz, por el delito de Homicidio. Y la ciudadana Jegsil Paola González Rodríguez (20) ambos señalados por comerciantes y habitantes de la población de San Félix de pertenecer a la banda delictiva de “El Cari Cari” dedicada a cometer secuestros y extorsiones en la localidad.

El General Rodríguez Cepeda manifestó que fue notificado el Ministerio Publico en el estado Bolívar.

