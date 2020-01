(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Un duro golpe al tráfico de droga propinó la Guardia Nacional Bolivariana con la incautación de 380 panelas de presunta marihuana en el estado Bolívar.

El comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano «Maripa» del Destacamento 621, capturaron en flagrancia al ciudadano Elis Raúl Lugo Estrada (47) quien usurpando funciones con un uniforme militar trasladaba en un vehículo marca Toyota modelo Land Cruiser, color blanco, placas AF860CS, 19 bultos color negro contentivos de 380 panelas de la supuesta droga con un peso aproximado de 400 kilogramos.

El General Rodríguez Cepeda indicó que el detenido portaba un arma de fuego marca Beretta 09mm y se trasladaba desde la población de Puerto Ayacucho, estado Amazonas con destino a Ciudad Bolívar.

Refirió que fue notificado el Ministerio Público en el estado Bolívar para que ejecute las diligencias pertinentes al caso.

GNB incautó 400 kilos de marihuana en el estado Bolívar was last modified: by

En : Gobierno