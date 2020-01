GNB incautó 7 armas de fuego durante varios procedimientos realizados en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 incautaron 07 armas de fuego de distintas marcas, modelos y calibres y procedieron a aprehender a 04 personas por porte ilícito durante varios procedimientos realizados en el estado Bolívar.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en un operativo en conjunto efectivos militares del Destacamento 625, Destacamento de Comandos Rurales N° 629, CONAS y la Brigada 51 de Infantería Selvática realizado en el municipio Piar, se destruyeron 03 campamentos de presuntos Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada, con la incautación de 03 armas de fuego tipo escopetas sin seriales visibles, un radio portátil, 17 tambores vacíos y un vehículo tipo marca Fiat en estado de abandono.

Asimismo el General Rodríguez Cepeda destacó que en el Punto de Atención al Ciudadano “Wara” se incautaron 04 armas de fuego y varias porciones de droga denominada marihuana y cocaína.

Resaltó que durante el procedimiento decomisaron 212 gramos de presunta marihuana, 24 gramos de supuesta cocaína , una pistola marca Prieto Beretta modelo BDA, calibre 380 mm, serial 425NYO1770, provista de un cargador y 10 cartuchos sin percutir, 01 pistola marca Smith & Wesson modelo Springfield, calibre 9 mm, serial VUVC880, provista de un cargador de 03 cartuchos sin percutir, 01 revolver marca Taurus, calibre 38 Special, serial 3833, provisto de 06 cartuchos sin percutir y 01 revolver marca Smith & Wesson, modelo AIRWEIGHT, sin cartuchos.

“Estos cuatro armamentos se incautaron a la ciudadana Karla Lili** G**cía (29) quien las traía consigo adheridos a su cuerpo y sujetos con una faja reductora, de inmediato fue notificada la Fiscalía Décima Cuarta y la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar”, refirió el General Rodríguez Cepeda.

Tres armas incautadas por Desur

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda informó que en distintos procedimientos realizados por efectivos militares adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana se capturaron a tres ciudadanos con tres armas de fuego de distintos calibres y modelos.

El General Rodríguez Cepeda destacó que militares de DESUR se encontraban realizando de patrullaje en la población de San Félix, cuando apresaron a los ciudadanos Luis José Maíz Domínguez (29) y Oscar Eduardo Noriega Rosales (32) a quienes le incautaron 02 Facsímil Tipo Pistola, y un vehículo Marca Hiunday Modelo Accent Color Blanco Placas 7A4B5MV con los que supuestamente atracaban a los transeúntes.

De igual forma militares de DESUR aprehendieron al ciudadano Joseph Alberto Moreno Noguera (22) con un arma de fuego de Fabricación no industrializada tipo Revolver Cal 9mm y un cartucho 9mm sin percutir, por ambos procedimientos fue notificado el Ministerio Publico.

