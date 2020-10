GNB incautó más de 28 toneladas de cemento en el estado Bolívar

Efectivos militares del Comando de Zona N°62 cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón, 28 toneladas de cemento fueron retenidas en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en el Peaje Palo Grande del municipio Caroní del estado Bolívar.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que durante labores de chequeo e inspección efectivos militares constataron que los 672 sacos contentivos de 28 mil 560 kilos de cemento, era transportado sin la respectiva documentación que avalara su legalidad

Asimismo el G/B Rodríguez Cepeda señaló que fue detenido Elvis Eduardo Herrera Ordaz, quien se trasladaba el material en un vehículo tipo gandola, quedando el procedimiento a la orden del Ministerio Público.

