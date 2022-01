GNB-Miranda confiscó contrabando de 13 bultos de cigarro

Prensa CZGNB-44

En un chequeo realizado por funcionarios del Destacamento 443 (D443), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), detuvieron a un ciudadano, que trasladaba 13 bultos de cigarro, sin la documentación que ampare su legalidad.

El procedimiento se efectuó cuando los funcionarios se encontraban realizando el chequeo de personas y vehículos en el sector El Quemaito del municipio Zamora, y al momento de verificar el vehículo donde se trasladaba Oliver Alexander Cova, le encontraron los bultos de cigarro, de los cuales no tenía documentación que indicara su procedencia y legalidad.

Ante esto, los uniformados, procedieron a detenerlo y ponerlo a orden del Ministerio Público, para que continúen las investigaciones.

Estos procedimientos son muestra de la lucha frontal contra los delitos emprendidas por el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, quien mantiene las unidades a su cargo desplegadas en pro de la seguridad y paz de todos los mirandinos.

Otros procedimientos

Siguiendo con los dispositivos de chequeo y personas, en el sector Puente Araguita del municipio Acevedo, funcionarios del D443, detuvieron a Jesús Alejandro Delgado, quien viajaba en un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, color plata, placas: AB112WL que presentó presunta suplantación de seriales de la carrocería.

En otro caso, continuando con los dispositivos preventivos por la seguridad de los miradinos, fue aprehendido Deivi Alexander Pantoja, quien estaba manejando un carro marca Fiat, modelo Palio, placas MAL75T, color negro, que se le detectó inconsistencia en los seriales de la carrocería. El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Clavo del municipio Acevedo.

Estos procedimientos son muestra de la efectividad de los planes de seguridad y dispositivos que ejecutan los uniformados del CZGNB-44, cumpliendo instrucciones del General de Brigada Félix Arnos Rodríguez.

