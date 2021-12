GNB-Miranda despliega plan Navidades Seguras en el Eje Barlovento

Prensa CZGNB-44

Continuando con los distintos operativos preventivos enmarcados en el Plan Navidades Seguras, se llevó a cabo un despliegue mixto entre efectivos del Destacamento Rural 44-2 y 44-1, del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB44) en el Eje de Barlovento.

Dando cumplimiento a los planes emanados del Comandante General de la GNB, Mayor General Juvenal Fernández López, y supervisados por el Comandante de la Zona de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y del Comandante del CZGNB-44 General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los centinelas mantienen la presencia en distintos sectores.

Este miércoles, se efectuaron patrullaje y puntos de control en Caucagua, Cinco, Tapipa, Panaquire, El Clavo, La Balsa, Mango de Ocoita, El Cumbo.

Gracias a la presencia de los efectivos se ha logrado disminuir los índices delictivos y la presencia de grupos delictivos en la zona, lo que se traduce en mayor seguridad y paz para los habitantes.

