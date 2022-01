GNB-Miranda no le da tregua al Covid-19 en el Eje de Barlovento

Prensa CZGNB-44

En el marco del Plan de Concientización por la prevención del Covid-19, funcionarios del Destacamento 444 (D444), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), siguen con el dispositivo de orientación y concientización en el Eje de Barlovento.

Dando cumplimiento a los planes emanados del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez los efectivos mantienen los operativos de perifoneo, orientación y supervisión del cumplimiento de las medidas preventivas por Covid-19, en locales, poblados y puertos terrestres.

En este operativo, los funcionarios al mando del Mayor Alberto Vivas Medina se desplegaron en el casco central y terminales del Mamporal en el municipio Buroz, donde orientaron a las personas sobre el uso correcto del tapabocas

En: Noticias Nacionales