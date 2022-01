GNB-Miranda obtiene resultados positivos gracias a despliegue operativo

Prensa CZGNB-44

En distintos operativos, funcionarios del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), realizaron la retención de 28 cajas de licor, paralizaron un ilícito ambiental, además la detención de un ciudadano por circular en un vehículo por presentar irregularidades en los seriales.

Estos resultados son muestra de la efectividad en los planes de seguridad emanados del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, quien giró instrucciones de mantener la presencia en vías, comunidades y zonas comerciales, para seguir haciendo de Miranda el estado más seguro.

En cuanto a los procedimientos, en el sector El Clavo, del municipio Acevedo, efectivos del Destacamento de Seguridad Urbana, fue capturado Ender Josue Velázquez, quien estaba manejando un carro marca Fiat, modelo Coupe, que presentó inconsistencia en los seriales de carrocería.

En otro caso, fue retenido un lote de madera, de la especie Eucalipto, el cual fue talado sin contar con los permisos respectivos. El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Romerito del municipio Guaicaipuro.

Siguiendo con los resultados de los operativos, funcionarios del Destacamento 443, destacados en El Quemaito, municipio Zamora, durante la inspección de personas y vehículos, confiscaron 28 cajas de licor seco, porque era transportado sin ningún documento que ampare su legalidad.

También a la orden del Ministerio Público, pasó un vehículo tipo moto, que en el punto de control efectuado por efectivos del Destacamento Rural 44-1, porque el conductor no presentó documentos que ampararan su legalidad.

Desde el CZGNB-44, se continua el despliegue operativo, con el fin de brindar mayor seguridad y seguir combatiendo de manera frontal los índices delictivos en toda la región mirandino.

