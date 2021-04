GNB neutraliza a alias “Lichito” integrante del GEDO “El Perú”

Funcionarios del Destacamento de Comandos Rurales Nro. 628 y la DGCIM, durante un despliegue de seguridad realizado en el municipio El Callao del estado Bolívar, con la finalidad de disminuir el índice delictivo en la jurisdicción, dejó como resultado un delincuente neutralizado.

El General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 informo que en cumplimiento con las instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana acoto que la acción se produjo en el sector Chile Arriba de El Perú donde los efectivos militares sostuvieron enfrentamiento con sujeto identificado como: Luis José Boada Guerra, conocido como alias “Lichito”, quien al ignorar la voz de alto hizo usó de un arma de fuego en contra de la comisión resultando fallecido.

En el lugar se recuperó un (01) arma de fuego tipo Escopeta, cal.16 mm, sin seriales visibles, con dos (02) cartuchos sin percutir y una (01) vaina.

Rodríguez Cepeda manifestó que el antisocial era integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) denominado “El Perú”, además era señalado de ser el autor material del homicidio de una Ex-Concejal del municipio El Callao.

La GNB seguirá desplegada en la localidad, para dar con la captura de los demás integrantes de este grupo delictivo de esta manera garantizar la paz social y el combate a la delincuencia organizada.

Indicó que el procedimiento quedo notificado al Ministerio Público.

GNB neutraliza a alias “Lichito” integrante del GEDO “El Perú” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales