GNB paralizó tala de vegetación en El Jarillo

Prensa CZGNB-44

En la parroquia El Jarillo del municipio Guaicaipuro, durante labores de patrullaje, uniformados del Destacamento 441 (D441), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), frenaron la tala de vegetación de un área bajo régimen de administración.

Durante el cumplimento de los dispositivos dispuestos en materia seguridad y guardería ambiental emanados del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los centinelas detectaron la irregularidad, por lo que citaron al autor de la tala, para efectuar el procedimiento ante el Ministerio Público.

Se conoció que al momento de la inspección, los uniformados detectaron que la tala se estaba realizando incumpliendo las normativas legales en materia ambiental, por la afectación de recursos ambientales.

Desde el CZGNB-44, se mantienen los operativos y planes para la defensa y el resguardo del ambiente, por lo que invitan a la ciudadanía a verificar la normativa legal, ante de realizar alguna acción contra el medio ambiente.

