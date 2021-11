Prensa CZGNB-44

Durante un dispositivo de seguridad preventivo, funcionarios del Destacamento 444 del Comando de Zona 44 Miranda (CZGNB-44), retuvieron un vehículo que al momento se la revisión a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó requerimiento por el delito de robo.

Siguiendo con los lineamientos emanados del Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y bajo la supervisión del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Hernández, los efectivos se encontraban en el punto de control de Playa Pintada en Higuerote, cuando detectaron la irregularidad del vehículo, marca Chevrolet, modelo Luv Dmax, color blanco, placas A****E.

Dicha camioneta presentó solicitud emanada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Las Acacias, y quedó a la orden del Ministerio Público del estado Miranda.

Estos operativos de seguridad se hacen en cumplimiento a lo establecido por el Comandante General de la GNB, Mayor General Juvenal Fernández López para garantizar la paz de los ciudadanos.

GNB recuperó camioneta robada en Higuerote was last modified: by

En: Noticias Nacionales