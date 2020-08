GNB recuperó dos mil metros de guaya de alta tensión en El Palmar estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Durante un despliegue de seguridad vial efectivos militares del Comando de Zona N°62 recuperaron 2 mil metros de guaya de alta tensión que se encontraban en estado de abandono en una trocha del sector Río Grande del municipio Padre Pedro Chien.

El Comandante de Zona N °62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por militares del Destacamento N°625 en la población de El Palmar, cuando realizaban un operativo de seguridad ciudadana.

«Nuestros centinelas se mantienen desplegados en todos los rincones de la entidad combatiendo las mafias que desmantelan nuestras empresas básicas para comercializar ilícitamente el material estratégico, nuestra misión es garantizarle seguridad, bienestar y resguardo al pueblo bolivariense», refirió el G/B Rodríguez Cepeda.

Puntualizó que fue notificado el Ministerio Público en el estado Bolívar de dicho procedimiento.