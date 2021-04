GNB retiene 40 toneladas de material ferroso en el estado Bolívar

Más de 40 toneladas de material estratégico ferroso fueron retenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Bolívar.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien dando cumplimiento a las instrucciones del Comandante General de la GNB MG Fabio Zavarse Pabón realizaron el procedimiento en el sector Campo Florero, población de El Pao municipio Piar, donde resultaron retenidos dos (02) vehículos tipo Gandola placas A74A*** y 04MYAA, cargadas de material ferroso Chatarra.

Rodríguez Cepeda precisó que efectivos militares del Destacamento N° 627 apresaron a 4 ciudadanos involucrados en el hecho por no poseer documentación alguna que justificara su propiedad y adquisición, presumiendo sea proveniente del desmantelamiento de la empresa estatal Ferrominera.

Los detenidos quedaron identificados como Ismael Salvador ****, Juan José *****, **** Gallardo Ávila, Jocsan Ramón ****.

El caso fue puesto a orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.

