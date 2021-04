La Guardia Nacional Bolivariana durante labores de chequeo de rutina realizó la retención de varios equipos para minería digital por inconsistencias en documentos.

El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda comandante general de la Zona N° 62 siguiendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en el Puente Angostura, militares del Destacamento N° 621 realizaron la verificación a un vehículo marca Ford, modelo Tritón, placas A50B1N, color blanco donde fueron encontradas setenta y seis (76) equipos de minería digital.

Rodríguez Cepeda manifestó que los equipos eran transportados por el ciudadano Wilson Eduardo Olivares Ravelo con destino a la ciudad de Puerto Ordaz presumiéndose que usaban permisología forjada para la circulación, tenencia y operación

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Publicó y de la SUNACRIP.

GNB retiene lote de equipos de minería digital was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales