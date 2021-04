GNB retiene más de 8 mil litros de leche contaminada en el estado Bolívar

Durante labores de patrullaje, revisión y chequeo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana retuvieron un camión que transportaba más de 8mil litros de leche descremada en el estado Bolívar.

El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 quien siguiendo lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB dio a conocer la información del procedimiento realizado en el Punto de Atención al Ciudadano Peaje de Guayana donde efectivos militares del Destacamento N° 625 lograron retener un (1) vehículo marca JAC, color Blanco, año 2015, placa A39DA1K que transportaba la leche descompuesta.

En el camión se hallaron nueve (9) paletas con 75 cajas de 12 unidades de 1 litro cada una, de leche descremada con un total de ocho mil cien (8.100) litros en estado de contaminación.

Rodríguez Cepeda indicó que en el hecho los ciudadanos **** Acosta y ****ael Roldán ** quedaron detenidos y puestos a orden de Ministerio Público en la entidad.

De igual manera detallo que en otro procedimiento Pablo Arturo Castillo y Luis Alfredo Aguiar Márquez, quedaron detenidos por transportar en un (01) marca Chevrolet, modelo NPR, color Blanco, tipo Cava, año 2008, placa 19***S, productos degradantes del ambiente.

En el automotor fueron encontrados ocho (08) cilindros para gas R22, con capacidad para 13,6 kilogramo, cuatro (04) cilindros para gas R134-A con capacidad para 13,6 kilogramo, dos (02) cilindros para gas 410-A, con capacidad para 11,3 kilogramo, quince (15) cilindros para gas 134-A, doce (12) cilindros para gas 404-A de 800 gramos, cinco (05) cajas de Propano de 12 unidades de 400 gramos, diez (10) cajas de Aceite para motor de vehículos tipo motos de 12 unidades de 943 mililitros y tres (03) cilindros recargable para gases refrigerantes.

El General de Brigada refirió que el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público con Competencia en Delitos Ambientales por infringir el artículo 98 de la Ley Penal del Ambiente referente a la violación de la Normativa Sobre la Capa de Ozono

