(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 incautaron 1.199 litros de combustible que eran transportados de manera ilegal, durante distintos procedimiento realizados en el estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la retención que en el Punto de Atención al Ciudadano “La Romana” se retuvieron 320 litros de combustible sin presentar documentación que aparara su legalidad.

Asimismo en ese mismo PAC se retuvieron preventivamente 89 litros de lubricantes para motor, que llevaba como destino la población de Las Claritas sin poseer permisología correspondiente para su traslado y documentación de origen.

Por su parte en el PAC “Peaje Guayana” se procedió a retener 350 litros de combustible tipo diesel por no cumplir con la normativa para el manejo de sustancias prohibidas. Por tal motivo fue notificado el Ministerio Público.

Mientras que en el PAC “Puente Orinoquia” se retuvieron 230 litros de combustible tipo gasoil, siendo notificado el Ministerio Publico por el delito de manejo indebido de sustancias peligrosas.

Para finalizar el Comandante de la Zona N° 62, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en el PAC “Palo Grande” se retuvieron 210 litros de gasoil en diferentes tipos de envases, por motivo de manejo indebido de sustancias peligrosas. Y fue notificada la Fiscalía Tercera con competencia en Defensa Ambiental.

Detenido por porte ilícito

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda manifestó que efectivos militares adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana capturaron a un menor edad en el sector San Rafael de la población de San Félix, con un arma de fuego no industrializada calibre 09mm y un cartucho sin percutir.

Puntualizó que fue notificado el Ministerio Publico en el estado Bolívar para que diligencie los procedimientos correspondientes al caso.

GNB retuvo 1.199 litros de combustible ilegal en el estado Bolívar was last modified: by

En : Gobierno