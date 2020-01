GNB retuvo 1.320 litros de combustible ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- En el marco de la Operación Torniquete efectivos militares del Comando de Zona N° 62 retuvieron 1.320 litros de combustible ilegal durante varios procedimientos realizados en el estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en el Punto de atención al ciudadano “Palo Grande” retuvieron 350 litros de combustible tipo gasolina y gasoil en envases de distintos tamaños, evidencia que fue puesta a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico.

El General Rodríguez Cepeda manifestó que efectivos militares del Destacamento 626 incautaron 350 litros de combustible durante varios procedimientos, resaltando que en el muelle “Paso de La Chalana” fue detenido el ciudadano Yohan José Gómez Gutiérrez, de 30 años de edad, quien transportaba en un vehículo particular la cantidad de 05 recipientes plásticos contentivos de un total de 140 litros de gasolina. Asimismo fue detenido el ciudadano Pablo Alfonso Loreto Loreto de 45 años de edad, quien transportaba en un vehículo particular 02 recipientes plásticos contentivos de 60 litros de gasolina.

“Igualmente fue detenida la ciudadana Yuliana Josefina Domínguez Sánchez, de 29 años de edad, cuando transportaba en un vehículo particular 140 litros de gasolina en varios recipientes plásticos, la Fiscalía Superior del Ministerio Publico fue notificada por manejo indebido de sustancias peligrosas”, aseguró el General Rodríguez Cepeda.

Entre tanto el Comandante de la Zona N° 62 informó que en el PAC “Puente Angostura” efectivos militares retuvieron 330 litros de gasolina contentiva en varios envases plásticos, los cuales eran trasladados en varios vehículos particulares.

Mientras que en el PAC Peaje Guayana se retuvieron 180 litros de gasolina durante varios procedimientos y en el PAC Orinoquia fueron retenidos 120 litros de combustibles que eran trasladados en vehículos particulares y fueron puestos a la orden del Ministerio Publico por manejo indebido de sustancias peligrosas.

