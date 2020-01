(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- En el marco de la Operación Torniquete efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana retuvieron 916 litros de combustible durante varios procedimientos realizados en el estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en el Punto de Atención al Ciudadano «La Romana» del Destacamento 625 se retuvieron 510 litros de gasolina luego de arribado el plan contra tráfico de combustible hacia la zona sur, por no presentar la debida autorización para su traslado.

De igual forma el General Rodríguez Cepeda destacó que efectivos militares adscritos al PAC «Río Miamo» del Destacamento 624 procedieron a retener 260 litros de combustible tipo gasoil y 46 litros de gasolina en envases de plástico de distintos tamaños a diferentes ciudadanos por la presunta contravención del artículo 20 de la Ley de Contrabando en concordancia con la Ley Penal del Ambiente, procedimiento a notificar a la Fiscalía 12 del Ministerio Público.

Para finalizar el Comandante de la Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda indicó que en el PAC Peaje Guayana realizaron la retención 100 litros de combustible entre gasolina y diésel en diferentes tipos de envases, siendo notificada la Fiscalía Superior del Ministerio Público por el manejo indebido de sustancias peligrosas.

GNB retuvo más de 900 litros de combustible ilegal en el estado Bolívar was last modified: by

En : Noticias Nacionales