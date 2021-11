GNB retuvo presunto contrabando de más de 800 kilos de químicos

En el punto de control Las Lapas en Higuerote, uniformados pertenecientes al Destacamento 444 (D444), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-Miranda), arrestaron a un hombre por contrabando de 817 kilos de material químico.

Durante el operativo preventivo, los efectivos, siguiendo lineamientos establecidos por el Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y bajo órdenes del General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, procedieron a realizar la inspección del vehículo marca Chevrolet, modelo NPR, color blanco, placa A****B, encontrando los químicos, los cuales eran transportados, sin ningún permiso legal.

Entre los químicos decomisados se encontraron catalizados, poliol, resina, pasta negra, los cuales pasaron a la orden del Ministerio Público.

