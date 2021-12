GNB se desplegó con operativo preventivo en los Altos Mirandinos

Prensa CZGNB-44

Enmarcados en el Plan Navidades Seguras, centinelas del Destacamento 441 (D441), y de Seguridad Urbana (Desur-Los Teques), desplegaron un dispositivo especial de chequeo, control y concientización en el Eje Altos Mirandinos.

Los efectivos se desplegaron en los municipios Guaicaipuro, Carrizal, y Los Salias, donde efectuaron puntos de control, chequeos de personas, y concientizaron sobre la importancia de acatar las medidas de bioseguridad, como uso de tapabocas, distanciamiento social, en las tres jurisdicciones.

Asimismo, siguiendo con los planes emanados del Comandante del Zona Operativa de Defensa Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, se llevan a cabo planes de seguridad preventivos en la Panamericana.

Durante la temporada decembrina se aumentarán los recorridos y patrullajes por comunidades, vías y comercios a fin de reducir los índices delictivos, al tiempo de brindar mayor seguridad a los altomirandinos.

