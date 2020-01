En medio de la peor crisis que ha sufrido el territorio australiano en décadas debido a los incendios, los cuales ya algunos científicos han demostrado que son provocados, El Gobierno de Australia va a matar desde helicopteros con francotiradores a 10.000 camellos porque «beben agua y hay sequía» Mientras en Australia el 43% del agua se destina a la ganadería para animales que necesitan 15.000L de agua para producir 1kg de carne.

Las Organizaciones No-Gubernamentales protectoras de la fauna y la flora se ha opuesto totalmente a la medida.

Gobierno de Australia pretende matar 10mil camellos porque «beben agua y hay sequía» privilegiando a las vacas was last modified: by

En : Noticias Internacionales