El Gobierno de Cataluña, España , abandona el escenario de «contención» frente al #coronavirus y pasa al de «alerta», aunque en la práctica es una contención reforzada. Se han prohibido las concentraciones de más de 1.000 personas en espacios abiertos y cerrados.

Una situación de crítica ante este tipo de eventos ha sido la agenda del día de la mujer en todo el país, mientras ya se conocían los casos de propagación del COVID-19 en varias provincias, este patógeno es altamente contagioso y mata en su mayoría a 1 de cada 5 personas con edades mayores y más aun si tienen enfermedades que debilitarán su sistema inmunológico previo a contraer el covid-19.

Gobierno de Cataluña prohíbe concentraciones de más de 1000 personas por el coronavirus was last modified: by

En : Noticias Internacionales