Gobierno de España decretó el estado de alarma nacional y toque de queda.

El Consejo de Ministros de España aprobó este domingo un nuevo estado de alarma para todo el país con el fin de contener la propagación de coronavirus, dijo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La medida durará 15 días pero se extenderá hasta el próximo mayo si el Congreso lo aprueba. Asimismo, será más suave que el estado de alarma adaptado previamente este año.

Esta vez la atención se centrará en el toque de queda nocturno, entre las 23:00 y las 6:00 de la hora local, aunque las comunidades autónomas podrán adelantar o retrasar ese horario. La medida se aplicará en todo el territorio español excepto las islas Canarias, precisó Sánchez.

En el marco de las restricciones, las reuniones deberán limitarse a seis personas como máximo. Las comunidades autónomas podrán introducir confinamientos internos y restringir la entrada y la salida de su territorio.

