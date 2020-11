Gobierno de Trinidad y Tobago no reconoce a los Venezolanos cómo refugiados y los lanza al mar.

La gota que derramó el vaso fue la deportación salvaje de 16 menores de edad, sin acompañamiento de sus representantes y algunos en edad de lactancia.

Desde hace tiempo se conoce la postura de los funcionarios del régimen trinitario, quienes han hecho caso omiso a las solicitudes de ACNUR para que respeten las convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos y refugiados, a lo cual, han respondido que ellos no tienen porque hacerlo y que su país es soberano.

El caso fue denunciado por la prensa libre en la isla caribeña.



