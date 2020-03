Gobierno de Venezuela anuncia el «Bono Quédate en Casa» para 6 millones de trabajadores. Tarek El Aissami explicó este martes el alcance de las medidas económicas anunciadas el pasado domingo 22 de marzo por Nicolás Maduro debido a la cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.

Recordó la ratificación de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre del presente año y el pago de nómina a pequeñas y medianas empresas.

Asegurando que el Ejecutivo nacional no permitirá atropellos ni despidos, informó de la activación de un plan especial para el referido pago a los trabajadores por seis meses.

“Se activará a solicitud de las empresas, que deben ingresar a la página web del sistema Patria y cargar la lista de sus trabajadores. Hemos recibido a más de 300 empresas», dijo.

Informó, además, que este martes inicia el pago del bono Quédate en casa, a través del Carnet de la Patria, a «seis millones de trabajadores, cuatro millones a trabajadores independientes y dos millones de trabajadores del sector privado».

En : Gobierno