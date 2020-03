Gobierno de Venezuela anuncia suspensión de clases a partir del lunes 16 de Marzo

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, informó este viernes que a partir del lunes 16 de marzo las actividades escolares en todo el país serán suspendidas. Esto luego de que se confirmaran los primeros dos casos de coronavirus en Venezuela.

«Se suspenden las actividades escolares en Venezuela a todos los niveles ante detección de dos casos de coronavirus. Activado plan especial para atender a los alumnos a distancia», anunció en cadena nacional.

Rodríguez indicó que la madrugada de este 13 de marzo una ciudadana de 41 años de edad que estuvo recientemente de viaje en Estados Unidos, Italia y España dio positivo para coronavirus. El otro caso es un hombre de 52 años que estuvo de viaje en España. Ambos, localizados en el estado Miranda y se encuentran completamente aislados.

