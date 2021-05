Gobierno de Venezuela aprueba el uso de la vacuna rusa monodosis Sputnik Light

A través del Ministerio de Salud, ha aprobado la vacuna rusa monodosis contra el coronavirus, Sputnik Light, informó hoy el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) en un comunicado.

Sputnik Light, desarrollada con el primer componente de la también vacuna rusa Sputnik V, de dos dosis, tiene una eficacia del 79,4 % 28 días después de su inoculación, según el fondo.

El FIDR apoya sus datos en la información recopilada entre el 5 de diciembre y el 15 de abril de rusos que por alguna razón únicamente recibieron la primera dosis de la Sputnik V.

El resultado de los ensayos clínicos de la Sputnik Light aún no ha sido publicado en revistas médicas independientes.

Rusia afirma que un nivel de eficacia cercano al 80 % «es mucho más elevado que el de muchas vacunas de dos dosis».

El oficialismo ya aprobó en enero pasado la Sputnik V, que ha sido autorizada hasta el momento en 65 países con una población total de más de tres mil 200 millones de ciudadanos.

Tanto la Sputnik V como la versión light (ligera) pueden almacenarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados y su precio está por debajo de los 10 dólares la dosis y protege contra las cepas conocidas de la Covid-19.

Rusia registró la Sputnik Light el pasado 6 de mayo.

Según el director del Centro Gamaleya, que desarrolla ambas vacunas rusas, Alexandr Ginzburg, la Sputnik Light puede ser una buena opción tanto para la vacunación inicial como para la revacunación.

Gobierno de Venezuela aprueba el uso de la vacuna rusa Sputnik Light was last modified: by

Temas relacionados:

En : Salud y Vida Sana