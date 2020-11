Gobierno de Venezuela aumentó Bonos del Carne de la Patria, LISTADO

Gobierno de Venezuela aumentó los bonos del carne de la Patria, LISTADO

Se aprobó un incremento de los bonos que son entregados a través de la Plataforma Patria para el mes de noviembre. La plataforma ejecuta el pago de los incrementos de los beneficios de todos los programas de protección social entre el 9 y 12 de noviembre, según refiere una nota de prensa del Carnet de la Patria según publicó el canal del gobierno en su sitio web.

Se ejecutarán agrupándolos por beneficiario, por lo que recibirán el mismo día todos los aumentos.

Los bonos de Hogares de la Patria, según la cantidad de integrantes del núcleo familiar, quedan así:

1 integrante 480.000 bolívares. 2 integrantes 600.000 bolívares. 3 integrantes 900.000 bolívares. 4 integrantes 1.200.000 bolívares. 5 integrantes 1.500.000 bolívares.

Nota: El bono de economía Familiar y el bono 100% Escolaridad se continuarán entregando como complemento de Hogares de la Patria. El de economía Familiar respaldando aquellos que por su composición familiar o situación particular así lo requieran, tendrá un monto de Bs. 480.000 adicionales y en el caso de 100% Escolaridad para los hogares con un niño o niña en edad escolar se suman Bs. 600.000, y en caso de tener más de un estudiante en el hogar Bs. 480.000 por cada estudiante.

Los demás programas quedan así:

Parto Humanizado 1.200.000 bolívares. Lactancia Materna 1.200.000 bolívares. José Gregorio Hernández 1.200.000 bolívares. 100% Amor Mayor 1.200.000 bolívares. Promotoras, Formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado 1.200.000 bolívares. Becas de educación Universitaria 960.000 bolívares. Centros de recuperación Nutricional 1.200.00 bolívares. Chamba Juvenil 960.000 bolívares. Somos Venezuela 960.000 bolívares.

Es por ello que la recomendación que el sistema al usuario es que si la opción deseada es transferir los recursos a la banca lo realicen en una sola operación de retiro de fondos.

De igual manera, recomiendan a los usuarios valorar opciones disponibles en el sistema, como la posibilidad de ahorrar en petros a través de la opción de intercambio, o en títulos oro soberano, así como la utilización de los fondos disponibles en los monederos directamente en los comercios a través del sistema BiopagoBDV.

Fuente: VTV.

