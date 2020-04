Gobierno de Venezuela comenzó a pagar el Bono para Trabajadores Independientes. El Gobierno nacional inició la entrega del bono especial Quédate en Casa para los trabajadores independientes que hayan reportado esta condición en la página patria.org, a través de la opción laboral.

El pago de esta bonificación fue anunciado por el presidente Nicolás Maduro el jueves 16 de abril, desde La Casona, durante un acto por el 17° aniversario de la misión Barrio Adentro.

De acuerdo con el portal de Patria, el mensaje de notificación “Avanzamos en la contención de la pandemia gracias a la capacidad médica, científica y al esfuerzo gigantesco de todo el pueblo, #QuédateEnCasa” será enviado, a quienes reciban el bono vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Asimismo, indica que el trabajador del sector privado recibirá el bono siempre que la institución lo reporte en su lista de trabajadores y que el trabajador informe en la opción ‘Laboral’ del ‘Perfil’ que trabaja en esa misma empresa.

Gobierno de Venezuela comenzó a pagar el Bono para Trabajadores Independientes was last modified: by

En : Gobierno