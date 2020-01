CARACAS.- Uno de los subsidios directos que el gobierno de Venezuela asigna a las personas registradas con el Carnet de la Patria es el bono de Reyes, el cuál tiene para esta época un monto de 200.000 Bs.

Este lunes se inició la asignación del Bono de los Reyes, a través del Carnet de la Patria, como medida de protección del pueblo venezolano.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto, a través del número 3532, acompañado del número de cédula de identidad de la persona.

Una vez recibido, se debe ingresar al portal del Sistema Patria para aceptar el bono.

Gobierno de Venezuela comenzó asignación del Bono de los Reyes was last modified: by

En : Gobierno