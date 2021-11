Gobierno de Venezuela comenzó pago de la Gran Misión «Amor Mayor» de noviembre 2021

Este lunes, fue aprobada la entrega de 19.615 nuevas pensiones en «Amor Mayor» en el mes de noviembre, a través de la plataforma Patria, para mantener el 100% de atención a los adultos mayores.

Según precisó el sistema Patria, los nuevos pensionados se suman a los que vienen recibiendo esta pensión desde meses anteriores.

Nuestro presidente Nicolás Maduro aprobó la entrega de 19,615 nuevas pensiones en Amor Mayor a través de la Plataforma Patria para mantener el 100% de atención a nuestros adultos y adultas mayores. Los nuevos pensionados y pensionadas se suman a los que vienen recibiendo esta pensión desde meses anteriores. El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor», mensualmente se incorporarán todas aquellas personas, que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciban este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). El monto a cobrar es de Bs. 7 para nuevos y antiguos pensionados.. Gobierno de Venezuela comienza pago del bono de Guerra Económica por Patria

