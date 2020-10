Gobierno de Venezuela comienza a pagar el Bono 7+7 Perfecto desde el 26 al 31 de Octubre, a través del Sistema Patria.

Dicha bonificación para los afiliados a ese plan social tiene un monto de 2.112.000 bs.

Los pagos se realizan en la cuenta que el ciudadano registra en el sistema Patria, el mismo puede retirarse a una cuenta bancaria o usarse para algunas opciones que ya presenta dicha plataforma cómo adquirir Petros., estos bonos pueden realizarse para hacer pagos en supermercados y farmacias que aceptan petros cómo forma de pago.

