Gobierno de Venezuela Comienza a pagar el Bono Especial Quédate en Casa

Según la información publicada en la cuenta @CarnetDLaPatria

#ULTIMAHORA Inicia la entrega del Bono Especial #QuedateEnCasa

(Agosto 2020) enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro

a través del @CarnetDLaPatria

. #PuebloProtegidoYRecuperado

Es importante tener en cuenta que no se requiere tener el Carnet para optar por el bono, usted debe registrarse en el sistema patria destinado para ello.

