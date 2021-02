Gobierno de Venezuela comienza el pago del Bono de Carnaval 2021

Gobierno de Venezuela comienza el pago del Bono de Carnaval.

La plataforma Patria informa que inició la entrega del Bono de Carnaval hasta el próximo 20 de febrero de 2021. El monto de dicho bono es de seis millones 210 mil bolívares, lo que representa tres dólares.

La entrega se realizará de manera directa y gradual. El mensaje de notificación «El método 7+7 nos permitió unas navidades seguras y en este mes de febrero vamos a tener unos carnavales seguros, dedicados a los niños y niñas».

Será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

MONTO A COBRAR.

MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs.S 6.210.000,00 por concepto Bono de Carnaval a través del Sistema @CarnetDLaPatria

